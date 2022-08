Honkai Star Rail, nuovo video: il treno del GDR sci-fi fa rotta verso la Gamescom

Come promesso nei giorni scorsi, il team miHoYo presenzia all'Opening Night Live per espandere l'Hoyoverse di Genshin Impact con un video in-engine di Honkai Star Rail, l'avventura ruolistica in salsa sci-fi in arrivo su PC e sistemi mobile nei prossimi mesi.

La sequenza in-engine confezionata dagli sviluppatori cinesi conosciuti in tutto il mondo per l'open world gratuito Genshin Impact non entra nel merito del gameplay ma ci permette comunque di tratteggiare i contorni della storia e del setting futuristico dell'opera.

Dalle informazioni snocciolate nelle scorse settimane da miHoYo sappiamo però che in Honkai Star Rail avremo modo di calarci in una dimensione in guerra dove sarà necessario combattere delle potenti creature soprannaturali che minacciano la totale distruzione del genere umano.

Per saperne di più su questa ambiziosa esperienza ruolistica, quindi, non ci resta che attendere la pubblicazione di un video che mostri delle scene di gameplay propriamente dette. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer di Honkai Star Rail.