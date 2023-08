Honkai Star Rail vola: nei primi tre mesi, incassati 500 milioni di dollari

Honkai: Star Rail si è dimostrato un successo nei suoi primi tre mesi dal lancio globale: il gioco ha infatti incassato la bellezza di 500 milioni di dollari, quasi quanto guadagnato nello stesso periodo da Genshin Impact.

Secondo i dati registrati su AppMagic, Honkai: Star Rail ha generato oltre 6 milioni di dollari sui dispositivi mobili nelle prime 24 ore, superando Genshin Impact per le entrate del primo giorno. Le entrate IAP del gioco hanno superato i 130 milioni di dollari un mese dopo il suo lancio globale, con Cina, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud come primi quattro mercati.

Mentre aspettiamo Honkai Star Rail su Playstation 4 e Playstation 5, Honkai: Star Rail ha anche generato 19 milioni di download a livello globale. In ogni caso, Cina e Giappone rimangono i due maggiori ganci di traino delle entrate per l'ultima fatica di miHoYo. I giocatori su mobile hanno speso un totale di 500 milioni di dollari in Honkai: Star Rail dal 26 aprile al 25 luglio, secondo i dati illustrati da Sensor Tower.

Si tratta di una cifra astronomica, se pensiamo che Genshin Impact ha generato 515 milioni di dollari a livello globale nei suoi primi tre mesi. Significa che i due giochi stanno registrando risultati molto simili sui dispositivi mobili in relazione agli stessi archi di tempo considerati dopo il lancio globale delle applicazioni.