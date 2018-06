Honor 10: via al lancio dell'aggiornamento GPU Turbo

Honor annuncia oggi GPU Turbo, la tecnologia legata al processore grafico, che sarà disponibile su Honor 10 a partire dalla fine di luglio. Con una integrazione hardware-software, GPU Turbo aumenta notevolmente l'efficienza di elaborazione grafica dello smartphone, fornendo agli utenti un'esperienza d’uso più fluida e veloce.

La crescente popolarità dei giochi Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) e di tecnologie come la realtà aumentata, quella virtuale e di image rendering, rendono difficile la capacità di elaborazione grafica degli smartphone di oggi. Le GPU (unità di elaborazione grafica) per piattaforme mobili sono sempre più soggette a una serie di vincoli tecnici quali l'immagazzinamento, la dissipazione del calore e il consumo energetico. Questi fattori mettono a dura prova il lavoro degli sviluppatori di smartphone per far fronte all'aumento della domanda di elaborazione grafica mobile.

Per questo, Honor lancerà l'aggiornamento GPU Turbo, con beta tester reclutati all'inizio di luglio con l'obiettivo di rendere disponibile la versione beta a partire dal 15 luglio. L'aggiornamento GPU Turbo aumenterà l'efficienza dell'elaborazione grafica del 60% e introdurrà una riduzione del 30% del consumo energetico di SoC (System on Chip), la cui combinazione migliorerà drasticamente l'esperienza complessiva dell'utente. Grazie all'aggiornamento GPU Turbo e alla sua capacità di rendering, i dispositivi Honor possono ottenere una qualità grafica eccezionale anche se l’applicazione del videogioco non supporta l'imaging HDR (High Dynamic Range).

L'aggiornamento GPU Turbo andrà a vantaggio dei giochi per smartphone che richiedono un'elevata efficienza di elaborazione grafica, aumentando la velocità e ottimizzando l'esperienza di gioco degli utenti. GPU Turbo ottimizzerà l’esperienza di utilizzo degli smartphone Honor, con una stretta integrazione tra l'hardware dello smartphone e il software EMUI, così come una grafica di livello superiore. Inoltre, GPU Turbo apre la strada a un universo di nuove innovazioni future in ambito AR e VR come l'insegnamento virtuale, lo shopping online generando una migliore esperienza visiva per gli utenti.

L'aggiornamento GPU Turbo sarà presente su Honor 10 il 30 luglio, anche se la versione beta sarà disponibile all'inizio del mese (15 luglio). Questo ottimizzerà ulteriormente l'ultimo smartphone di punta Honor, che vanta già un comparto fotografico senza rivali con intelligenza artificiale e funzioni di alta qualità a un prezzo competitivo.

L'aggiornamento GPU Turbo sarà gradualmente applicato agli altri smartphone Honor più diffusi, come Honor View10 e Honor 9 Lite, per garantire che tutti gli utenti beneficino della più recente tecnologia smartphone ottimizzata nei prossimi mesi.