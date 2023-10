Honor of Kings World: l'action GDR fantasy dà spettacolo nel video gameplay 4K

Dopo aver messo in mostra l'esplosivo gameplay di Honor of Kings World, TiMi Studio e Tencent ci reimmergono nelle atmosfere fantasy di questo ambizioso action ruolistico confezionando un nuovo filmato che alterna scene in-engine a sequenze ingame.

Forti dei 100 milioni di giocatori attivi giornalieri raggiunti su iOS e Android nel solo 2021, le fucine digitali di TiMi e Tencent promettono di elevare ulteriormente il comparto grafico di Honor of Kings e di arricchire in maniera sensibile l'esperienza di gioco da proporre agli appassionati del genere su PC che guardano con interesse e curiosità alla trasposizione del kolossal mobile destinata ad approdare in Occidente nel corso dei prossimi mesi.

Tra frenetiche battaglie e fasi esplorative immerse in scenari onirici dall'estetica anime, il progetto ad alto budget di Tencent che sta per arrivare su PC si ripromette di fare la felicità dell'utenza PC proponendo loro un sistema di combattimento particolarmente frenetico e, al tempo stesso, profondo, merito dei tanti equipaggiamenti, incantesimi e potenziamenti da sbloccare da soli o in compagnia degli altri visitatori multiplayer di questo universo fantasy.

Date perciò un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Honor of Kings World, l'action RPG fantasy che sembra spettacolare.