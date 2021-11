Honor of Kings World: tutti i dettagli sull'interessante action open world

Tra i numerosi prodotti in sviluppo presso i team orientali che di recente hanno catturato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo troviamo anche Honor of Kings World, un action open world da tenere d'occhio.

Proprio qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo proposto un lungo gameplay trailer di Honor of Kings World che ha permesso di scoprirne alcuni dettagli riguardanti non solo il sistema di combattimento ma anche l'ottimo comparto grafico, elemento che distingue un po' tutti i prodotti annunciati di recente da parte di team cinesi. Com'è possibile vedere anche nel video che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, il quale contiene numerose informazioni sul gioco, il protagonista non si limita ad esplorare un enorme mondo aperto ma può anche combattere delle creature dalle dimensioni particolarmente generose tramite l'ausilio di numerose armi corpo a corpo e con l'aiuto di un alleato controllato dall'intelligenza artificiale.

Prima di lasciarvi al nostro video, vi ricordiamo che potete approfondire i dettagli che riguardano il gioco nella nostra anteprima di Honor of Kings World a cura di Antonello "Kirito" Bello. A proposito di produzioni orientali, avete già letto la nostra anteprima del looter shooter Project Magnum?