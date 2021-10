Honor of Kings World, fantasy e mitologia cinese: trailer per l'Action RPG open world

Dopo lo straordinario successo riscosso a livello globale dall'Action RPG di MiHoYo, attualmente in attesa del debutto di Thoma in Genshin Impact, dalla Cina giunge l'annuncio di una nuova produzione molto interessante.

Stiamo parlando di Honor of Kings: World, un ambizioso Action RPG di stampo open world, nato da una collaborazione tra gli sviluppatori di TiMi Studios Group e il publisher Tencent Games. I due colossi videoludici orientali hanno infatti deciso di portare su PC e console l'immaginario parte di Honor of Kings, primo mobile game al mondo ad aver raggiunto la soglia di 100 milioni di giocatori attivi in media ogni giorno.

L'ambientazione di stampo fantasy del titolo si appresta così a trovare spazio nel nuovo Honor of Kings: World, annunciato ufficialmente con il trailer che potete trovare in apertura a questa news. Fondendo un'estetica anime a immaginari fantastici e in parte ispirati alla mitologia cinese, l'Action RPG sarà protagonista di una pubblicazione in contemporanea mondiale.



Al momento, Tencent e TiMi Studios non hanno ancora indicato una finestra di lancio precisa, né hanno indicato con precisione le piattaforme destinate ad accogliere Honor of Kings: World. In attesa di saperne di più, cosa ve ne pare di questo primo trailer dedicato all'open world cinese?