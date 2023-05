Honor of Kings World: Tencent mette in mostra l'esplosivo gameplay dell'action open world

Fantasy e mitologia cinese s'incontrano in Honor of Kings World, il nuovo action ruolistico a mondo aperto che TiMi Studios e Tencent ci mostrano con un esplosivo gameplay incentrato sull'esperienza multiplayer da vivere insieme agli altri esploratori di questo mondo sci-fi.

La versione per PC e console di Honor of Kings promette di restituire a schermo un gameplay profondo e ricco di attività da svolgere, il tutto cercando di bissare l'eccezionale successo conquistato su mobile con il record raggiunto nel 2021 dei 100 milioni di giocatori attivi ogni giorno.

Le frenetiche scene di gioco dateci in pasto da Tencent e dagli studi TiMi ci tuffano nelle atmosfere di un titolo ambientato in una dimensione fantasy dall'estetica anime, un'esperienza sparatutto con molteplici armi, abilità e potenziamenti speciali da sbloccare per fronteggiare boss che non si faranno scrupoli nell'inondare di proiettili lo schermo e tutti coloro che oseranno sfidarli in battaglia.

Cosa ne pensate di questo trailer? Se volete saperne di più sul nuovo action GDR open world destinato ad approdare su PC e PlayStation 5 in una finestra temporale che deve essere ancora annunciata da Tencent, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Honor of Kings World, il kolossal open world in arrivo dalla Cina.