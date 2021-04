Hood Outlaws and Legends: 60fps e Ray Tracing supportati su PS5 e Xbox Series X/S

Ai microfoni di WCCFtech, i rappresentanti di Sumo Digital hanno fornito delle importanti precisazioni sulle modalità grafiche accessibili nelle versioni di Hood Outlaws and Legends per PS5 e Xbox Series X/S.

In un passaggio dell'intervista concessa da Andrew Willans, il Game Director della software house di Newcastle ha infatti confermato che l'action adventure in salsa stealth ambientato nella dimensione di Robin Hood comprenderà delle modalità grafiche che spingeranno il gioco a 60fps. Viene anche precisato che il titolo supporterà il Ray Tracing, ma senza fornire ulteriori chiarimenti sulla sua adozione nella modalità a 60fps o tramite setting specifici.

Sempre in base a quanto sottolineato dall'esponente di Sumo Digital, i parametri grafici sono in fase di finalizzazione e, quindi, bisognerà attendere la conclusione dello sviluppo e l'avvenuto raggiungimento della fase Gold per avere un chiarimento definitivo sui target di risoluzione, framerate e livello di dettaglio ottenibile con ciascuna modalità.

Rivolgendosi all'utenza PC, Willans spiega infine che il supporto alla tecnologia NVIDIA DLSS sarà introdotto nella fase immediatamente successiva al lancio di Hood Outlaws and Legends, che ricordiamo essere previsto per il 7 maggio anche su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. nel frattempo, date un'occhiata all'ultimo video gameplay che mostra come si gioca il nuovo action multiplayer di Robin Hood.