Hood Outlaws and Legends: parte la Closed Beta dell'avventura nextgen su Robin Hood

Gli sviluppatori di Sumo Newcastle invitano gli appassionati di avventure in salsa stealth a registrarsi per partecipare alla Closed Beta di Hood Outlaws and Legends, l'action multiplayer presentato durante lo State of Play di agosto nella sua versione PS4 e PS5.

Dalle pagine del sito ufficiale di Focus Home Interactive, apprendiamo che il titolo non sarà disponibile solo su console Sony ma arriverà anche su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. La Closed Beta di Hood, comunque, coinvolgerà solo l'utenza PC e avverrà in più fasi.

Oltre agli immancabili accordi di non divulgazione che prevedono delle sanzioni per chi condivide informazioni, immagini o video senza il consenso degli sviluppatori, tra gli obblighi da sottostare se si desidera entrare a far parte del team di beta tester rientra la conoscenza della lingua inglese (o, in alternativa, il francese) per poter condividere dei feedback e fornire delle indicazioni approfondite agli autori di questo progetto e, ovviamente, la necessità di essere maggiorenni.

La Beta si focalizzerà sul comparto multiplayer e sulle attività da svolgere in questa dimensione tardo-medievale ispirata alla leggenda di Robin Hood: ciascun fuorilegge interpretabile dagli utenti dovrà cimentarsi in una serie di sfide e organizzare delle audaci rapine nella speranza di "togliere ai ricchi per dare ai poveri". Ciascuna missione vedrà due squadre fronteggiarsi per il raggiungimento di diversi obiettivi: in ogni ambientazione ci saranno diverse guardie gestite dall'IA e trappole d'ogni sorta. In attesa di ricevere ulteriori informazioni su questa interessante proprietà intellettuale, vi rimandiamo al nostro speciale su Hood Outlaws and Legends.