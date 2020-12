Hood Outlaws and Legends, data di lancio: nel 2021 si ruba ai ricchi nel gioco next-gen

Come promesso dal team di sviluppo nel corso dei giorni immediatamente antecedenti all'evento, Hood: Outlaws and Legends è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione dello sow di Geoff Keighley.

Nella nottata dei The Game Awards 2020 trova spazio sul palco anche il leggendario fuorilegge, pronto a "rubare ai ricchi per dare ai poveri" nel corso del prossimo anno. L'avventura multiplayer firmata dal team di Sumo Newcastle e dal publisher Focus Home Interactive è infatti pronta a raggiungere i salotti dei videogiocatori tra pochi mesi. Il nuovo trailer di Hood: Outlaws and Legends - che potete visionare direttamente in apertura a questa news - ha svelato la data di uscita ufficiale della produzione, che approderà sul mercato il prossimo 10 maggio 2021. Tra le piattaforme supportate figurano PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Effettuando il preodine, sarà possibile iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, dal 7 maggio.



