Hood Outlaws and Legends, tra fortezze e catacombe: Graveyard si presenta in video

Prosegue l'operazione di presentazione di Hood: Outlaws and Legends da parte degli sviluppatori di Sumo Newcastle, pronti a proporre al pubblico una peculiare reinterpretazione dell'immaginario di Robin Hood.

Con un nuovo video dedicato al titolo multiplayer che vedrà confrontarsi due squadre di fuorilegge desiderosi di mettere le mani su di un ambito bottino, la software house introduce parte dell'ambientazione. In particolare, il filmato inedito - disponibile direttamente in apertura a questa news - punta i riflettori sulla mappa di Greveyard, che richiederà ai team di ricorrere a tutta la propria astuzia per riuscire a farsi strada sino al tesoro. Tra arcieri e cavalieri, ogni via d'accesso alla fortezza è infatti presidiata, che si tratti delle possenti mura che la circondano oppure delle labirintiche catacombe sotterranee.



Oltre che gareggiare l'una contro l'altra, le squadre di fuorilegge determinate a rubare ai nobili dovranno infatti fare i conti anche con gli NPC di Hood: Outlaws and Legends. Guidati dall'IA, questi ultimi cercheranno infatti di ostacolare le sortite criminali. Per uscirne vincitori, i giocatori potranno contare sulle abilità di molteplici classi. Tra queste ultime, troviamo il Ranger, ispirato a Robin Hood, ma anche l'Hunter, ispirata a Lady Marian.



Hood: Outlaws and Legends sarà disponibile su PC e console tra poco più di un mese circa, con pubblicazione attesa il prossimo 7 maggio 2021.