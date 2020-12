Hood Outlaws and Legends: nuovi video sui protagonisti dell'action nextgen

A quattro mesi esatti dall'annuncio di Hood Outlaws and Legends, gli autori di Sumo Newcastle pubblicano dei nuovi trailer che delineano il profilo caratteriale, la storia e le abilità dei personaggi che interpreteremo nel loro prossimo action ispirato a Robin Hood.

I nuovi contributi degli sviluppatori inglesi ci permettono di immergerci nelle atmosfere di questo intrigante titolo multiplayer 4vs4 di genere PvPvE ambientato nella dimensione di Robin Hood. In ciascun trailer ci vengono così offerti degli spunti di riflessione sui personaggi di Robin (Ranger), Marianne (Hunter), John (Brawler) e Tooke (Mystic), con l'antefatto narrativo e i motivi del loro impegno come fuorilegge.

Ogni personaggio interpretabile dagli utenti dovrà ingaggiare una serie di sfide e organizzare delle rapine audaci nella speranza di rovesciare il despota che governa la regione col pugno di ferro. Chi vuole "togliere ai ricchi per dare ai poveri" e desidera ricevere ulteriori informazioni su questo progetto, quindi, non dovrà fare altro che attendere i The Game Awards 2020 che si terranno alle ore 01:00 della notte tra il 10 e l'11 dicembre, come confermano gli stessi editori di Focus Home Interactive.

Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su Hood Outlaws and Legends e vi ricordiamo che il titolo è destinato ad approdare su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.