Hood Outlaws and Legends, nuovo trailer: il Ranger si presenta, è ispirato Robin Hood

Sul finire dello scorso anno, i team di Sumo Digital e Focus Home Interactive hanno ufficialmente annunciato la data di uscita di Hood: Outlaws and Legends.

In arrivo nel corso del 2021, il titolo è destinato ad arricchire il catalogo software di PlayStation 4 e PlayStation 5. All'interno della produzione multiplayer, i giocatori si ritroveranno ad affrontare sia utenti avversari sia NPC ostili. Hood: Outlaws and Legends si qualifica infatti come un PvPvE strutturato a squadre: due team 4 giocatori si contenderanno un prezioso tesoro custodito all'interno di roccaforti presidiate da guardie armate. Ogni membro della squadra di fuorilegge potrà scegliere di impersonare una delle altrettante classi di gioco disponibili.



Tra queste ultime, possiamo trovare il Ranger, personaggio ispirato ispirato al leggendario Robin Hood. Presentato ufficialmente nel trailer disponibile in apertura a questa news, lo stile di gioco proposto dal Ranger si basa sull'abilità nell'utilizzo di arco e frecce. Perfetto per colpire dalla lunga e media distanza e dotato di grandi doti in termini di furtività, non si fa ad ogni modo trovare impreparato nemmeno negli scontri più ravvicinati. Tra stealth e centri perfetti, il Ranger è in grado di arrampicarsi lungo le mura delle fortezze, così da conquistarsi vie d'accesso privilegiate verso il tesoro.