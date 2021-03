Hood Outlaws and Legends: il nuovo video presenta la classe Brawler

Dopo aver rievocato la leggenda di Robin Hood con il reveal della classe Hunter ispirata a Lady Marian, Sumo Newcastle confeziona un nuovo video di Hood Outlaws and Legends per presentare, questa volta, la classe personaggio del Brawler, l'Attaccabrighe.

Come spiegato dal direttore del gioco Andrew Willans, il Brawler è la terza delle quattro classi che avremo modo di interpretare nella dimensione fantasy di Outlaws and Legends. L'alto rappresentante del team di Sumo Digital descrive il Brawler come un uomo estremamente orgoglioso che, dopo aver scambiato il suo martello da fabbro con una mazza, ha giurato di dedicare il resto della sua vita alla battaglia da combattere contro la corruzione che affligge il suo paese.

La statura e la possente muscolatura del Brawler, come pure il suo nomignolo di Attaccabrighe, tradiscono la natura del Brawler e forniscono più di un indizio sul suo stile di combattimento prediletto. Con la sua enorme mazza da guerra può spazzare via interi gruppi di nemici e uccidere istantaneamente i nemici non corazzati che hanno la sventura di capitarli a tiro. Di contro, la possanza fisica e la scarsa agilità non giocano a favore di chi, utilizzando questa classe, dovrà cimentarsi nelle attività legate alle fasi stealth durante le rapine online con lo Sceriffo di Nottingham.

A questo punto non ci resta che attendere fino al 10 maggio per immergerci nelle atmosfere di Hood Outlaws and Legends con la leggenda di Robin Hood su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.