Hood Outlaws and Legends: Rapine online e Sceriffo di Nottingham spiegati da Sumo Digital

Il direttore di Sumo Digital, Andrew Willans, è intervenuto sulle pagine di Eurogamer.net per illustrare due degli elementi che caratterizzerano maggiormente l'esperienza di gioco di Hood Outlaws and Legends, ossia l'andamento delle Rapine multiplayer e il ruolo che ricoprirà in queste ultime lo Sceriffo di Nottingham.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della software house inglese ha fornito tutta una serie di precisazioni sulle dinamiche di gameplay da sperimentare nelle Rapine online, con due squadre che si sfideranno per riuscire a portare a compimento il piano che Robin Hood ha intelligentemente riassunto con la filosofia di "rubare ai ricchi per dare ai poveri".

Stando a quanto specificato da Willans, l'idea portata avanti da Sumo Digital è quella di "strutturare ogni Rapina in tre atti. Si tratterà di organizzare un piano e di eseguirlo nel mondo migliore possibile, occupandosi poi della fuga: lì le cose si faranno più eccitanti perchè sentirete scattare gli allarmi. In ciascuna fase ci saranno meccaniche di gioco specifiche, con obiettivi che cambieranno e coinvolgeranno anche lo Sceriffo di Nottingham".

A detta di Willans, lo Sceriffo avrà un impatto sul gameplay analogo a quello sperimentato dai giocatori di Resident Evil con l'ingresso in scena di Mr. X, dando così ai giocatori l'opportunità di spezzare il ritmo delle fasi furtive con frangenti puramente action. A tal proposito, il direttore di Sumo Digital precisa che "sarà possibile completare il gioco senza essere visti, ma ciò accadrà raramente".

Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 10 maggio e cimentarci nelle sfide offerte da Hood Outlaws and Legends con la leggenda di Robin Hood su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.