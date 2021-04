Hood Outlaws and Legends, l'uscita è solo l'inizio: svelate le ricche aggiunte post-lancio

Dopo aver confermato il supporto a 60fps e Ray Tracing in Hood Outlaws and Legends, gli sviluppatori di Sumo Digital promettono di supportare a lungo il gioco dedicato a Robin Hood e, per testimoniarlo, descrivono in video e in una serie di infografiche tutte le aggiunte in arrivo nella fase post-lancio.

I piani delineati dalla software house di Newcastle e dagli editori di Focus Home Interactive correranno sul doppio binario delle aggiunte gratuite e degli elementi Premium. In entrambi i casi, tutte le novità saranno accompagnate dal lancio di diversi Pass Battaglia Stagionali. Eccovi allora la Roadmap 2021 di Hood Outlaws and Legends.

Contenuti Gratuiti

Stagione 0 - Lithia

Nuova Mappa, Nuova modalità di gioco, Eventi stagionali e comunitari

Stagione 1 - Samhain

Nuovo personaggio: Eidaa, Eventi stagionali e comunitari, Personalizzazioni gratuite

Stagione 2 - Yule

Importante aggiunta al gameplay, Eventi stagionali e comunitari, Personalizzazioni gratuite

Stagione 3: Ostara

Importante aggiunta al gameplay, Eventi stagionali e comunitari, Personalizzazioni gratuite

Contenuti Premium

Pass Battaglia 1 - Samhain

Abiti, Skin per armi, Banner



Pass Battaglia 2 - Yule

Abiti, Skin per armi, Banner



Pass Battaglia 3 - Ostara

Abiti, Skin per armi, Banner

La commercializzazione del gioco cooperativo di Sumo Digital ambientato nella dimensione di Robin Hood è prevista per il 10 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con accesso anticipato al 7 maggio per gli acquirenti in preordine. Per saperne di più sul gameplay, vi riproponiamo il video che mostra come si gioca in multiplayer Hood Outlaws and Legends.