Hood Outlaws and Legends: un video spiega come si gioca l'action multiplayer di Robin Hood

Gli sviluppatori di Sumo Newcastle aiutano gli appassionati di action multiplayer a familiarizzare con i personaggi e le attività di Hood Outlaws and Legends con un video che riassume l'esperienza ludica da vivere nella loro prossima avventura stealth.

L'ultimo filmato confezionato dagli autori inglesi ci rituffa nelle atmosfere tardo-medievali di questo titolo ispirato alla leggenda di Robin Hood per darci modo di approfondire la conoscenza delle classi, delle modalità e degli elementi di gameplay più importanti.

Ciascun fuorilegge interpretabile dagli utenti dovrà cimentarsi in una pletora di sfide dinamiche che avranno luogo all'interno di scenari in perenne mutamento: lo scopo di ciascuna missione sarà ovviamente quello di "togliere ai ricchi per dare ai poveri", ma spetterà ai giocatori decidere come raggiungere questo risultato.

Come spiegato dal team di Sumo Newcastle in un precedente video sulle Rapine Online di Hood Outlaws and Legends, tutte le modalità comprenderanno delle guardie gestite dall'IA e trappole d'ogni sorta che, scattando, attiveranno delle nuove fasi di gioco contestuali. La collaborazione tra i membri della rispettiva squadra sarà perciò fondamentale per non cadere vittima degli sgherri al soldo dello Sceriffo di Nottingham. L'uscita di Hood: Outlaws and Legends è prevista per il 10 maggio su PC, PS4, e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione ottimizzata per le ultime console Sony e Microsoft.