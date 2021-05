Hood Outlaws & Legends: nei panni di Robin Hood in attesa della recensione

A poche ore dalla pubblicazione di Hood: Outlaws & Legends, abbiamo avuto l'opportunità di calarci nel suo affascinante setting e provare con mano l'esperienza di gioco imbastita dai ragazzi di Sumo Digital. Ecco le nostre impressioni.

Hood: Outlaws & Legends è un gioco PvPvE ambientato nel violento mondo medievale reso celebre dalle avventure di Robin Hood. Per conquistare i favori di un popolo oppresso, le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa più male, ovvero nelle loro casse... Nella dimensione multigiocatore di Hood: Outlaws & Legends due squadre di giocatori competono per portare a termine la rapina perfetta, in alcune ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall’IA.

In attesa dell'uscita del gioco (prevista domani 10 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) e di poter emettere un giudizio definitivo, il nostro Giuseppe Arace ha acceso la sua PlayStation 5 per darsi all'arte del furto e dell'omicidio nei panni dei quattro personaggi giocabili: il paladino Robin Hood, la cacciatrice Marianne, l'attaccabrighe John e il mistico Tooke. Le prime impressioni purtroppo non sono del tutto positive, dal momento che il piatto non sembra particolarmente ricco. Abbiamo inoltre avuto l'impressione che l'esperienza non sia bilanciata proprio a puntino. Ne saprete di più guardando il video in apertura di notizia e leggendo il resoconto della prova di Hood: Outlaws & Legends che potete trovare tra le nostre pagine.