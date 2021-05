Hood Outlaws & Legends: nuovo trailer per il titolo ispirato alla leggenda di Robin Hood

Gli sviluppatori di Sumo Newcastle ed il publisher Focus Home Interactive ci ricordano che la data di uscita di Hood: Outlaws & Legends è ormai alle porte pubblicando un nuovo trailer dedicato all'action game ispirato alla leggenda di Robin Hood.

Il nuovo filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, è caratterizzato da un forte taglio cinematografico, ed accompagnandoci con una musica incalzante ci mostra alcuni degli scorci dell'ambientazione tardo-medievale che potremo esplorare all'interno del titolo.

"Scegli il tuo personaggio in base al tuo stile di gioco preferito o a quello che meglio si adatta alla strategia della tua squadra: la cooperazione è la chiave per la vittoria nelle rapine mozzafiato di Hood. Guarda il trailer di oggi "We are Legends" e unisciti all'azione con la tua banda di fuorilegge!

Hood: Outlaws & Legends offre un mix unico di furtività e combattimento. In ogni rapina, due squadre da quattro giocatori si sfidano per rubare ed estrarre un deposito ben sorvegliato dal malvagio Sceriffo e dalle sue guardie d'élite. La furtività e la coordinazione sono fondamentali per infiltrarsi, assassinare, recuperare le ricchezze e riportarle nel tuo nascondiglio".

Come segnalato in chiusura del trailer, effettuando il pre-order del gioco avrete la possibilità di giocarci già a partire da domani venerdì 7 maggio, anziché attendere la release globale fissata al 10 maggio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno discusso nel dettaglio il supporto post-lancio che hanno già pianificato per il titolo multiplayer. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata a Hood: Outlaws & Legends.