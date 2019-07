Horace: l'adventure platform cinematografico è ora disponibile su Steam

505 Games è lieta di annunciare la pubblicazione su PC via Steam di Horace, adventure-platform caratterizzato da un'eccentrica miscela di umorismo britannico e narrativa cinematografica. Il titolo può essere acquistato al prezzo speciale di 13,49 euro, grazie a uno sconto del 10% sul prezzo ufficiale disponibile solo per la prima settimana.

Per l'occasione, gli sviluppatori Paul Helman e Sean Scaplehorn hanno pubblicato il trailer di lancio che potete visionare in apertura di notizia. Horace è un platform che vanta meccaniche tipiche dei metroidvania, con abilità che possono essere progressivamente sbloccate man mano che si avanza nella storia. Durante l'avventura, i giocatori saranno anche chiamati a risolvere puzzle impegnativi e a sconfiggere fortissimi boss all’interno di una trama di gioco definita divertente e allo stesso tempo profonda ed emozionale.

"Horace è un piccolo gioiello, che ci insegna quanto sia importante non smettere mai di inseguire i propri sogni", si legge nel comunicato ufficiale. Paul Helman ha infatti lasciato il suo lavoro pur di realizzare il videogioco dei suoi sogni, che nei sei anni successivi si è concretizzato in Horace. A guidare lo sviluppatore è stata la volontà di creare una connessione emotiva con il giocatore attraverso una narrazione profonda ericca di cut-scene in grado di dare al titolo un taglio decisamente cinematografico.