Hori annuncia i Joy-Con con croce direzionale per Nintendo Switch

Il produttore di accessoriha annunciato che durante l'estate lancerà i Joy-Con per Nintendo Switch dotati di croce direzionale tradizionale. Ilin questione integrerà una quattro direzioni, accontentando così le richieste della community che da tempo richiedono questa modifica alla casa di Kyoto.

I Joy-Con di Hori saranno disponibili in Giappone dal prossimo mese di luglio, al prezzo di 2.480 yen, circa 19 euro al cambio attuale. Un costo decisamente contenuto, giustificato però dal dal fatto che i Joy-Con Hori non disporranno di HD Rumble, giroscopio, accelerometro e tecnologia wireless, rivelandosi quindi adatti solamente per una piccola nicchia di giocatori.

Al momento, nessuna conferma riguardo il possibile arrivo di questo accessorio in Occidente, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci da parte del produttore.