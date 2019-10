Hori presenta il volante ufficiale di Mario Kart per Switch e PC

Hori, noto produttore di periferiche, ha annunciato il prossimo arrivo del volante ufficiale di Mario Kart su licenza Nintendo, compatibile con Switch e PC Windows.

Il lancio di questo accessorio è previsto per gennaio 2020 al prezzo di 59.99 dollari (probabilmente 59.99 euro in Europa), insieme al volante nella confezione troverà spazio anche una pedaliera, il produttore fa sapere che tutti i pulsanti potranno essere riconfigurati a piacimento, inoltre sarà possibile regolare la sensibilità dello sterzo tramite un'apposita App per iPhone e Android.

Il volante di Mario Kart arriverà in Giappone a novembre anche in edizione Deluxe, non è chiaro però quali siano le differenze con l'edizione standard e se la versione premium verrà commercializzata anche in Europa e Nord America.

I preordini del volante ufficiale di Mario Kart apriranno nelle prossime ore su Amazon UK e Amazon USA, presumibilmente sarà possibile iniziare a preordinare il prodotto tra oggi e domani anche in Italia.