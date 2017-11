HORI realizzerà un fighting stick dedicato a Dragon Ball FighterZ

, azienda produttrice di periferiche e accessori per il gaming, ha annunciato che realizzerà un fighting stick a tema, picchiaduro sviluppato dain uscita il prossimo gennaio su

Il controller riprende il layout proposto nel modello RAP.N Hayabusa, con una plancia di circa 43 cm di altezza e 27 cm di larghezza. Ciò che lo caratterizza è la grafica che propone un'immagine in-game di Goku Super Saiyan Blu mentre effettua un attacco Kaioken.

Al momento è segnalato il supporto per il controller su console PlayStation 3 e PlayStation 4, e non è ancora chiaro se verrà prodotta una versione per Xbox One. Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.