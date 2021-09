Horipad Mini - Super Mario Series: nuovi controller per Nintendo Switch in arrivo

Hori lancia una nuova linea di controller cablati per Nintendo Switch con licenza ufficiale Nintendo della serie "Super Mario", con delle nuove linee che richiamano tre famosissime icone di Nintendo, scopriamone assieme prezzo, caratteristiche e data di uscita.

Su Amazon da quest'oggi sono preordinabili al modico prezzo di 24,99 euro i tre nuovi controller per Nintendo Switch, che riprendono tema, colorazioni ed immagini di tre personaggi di Nintendo: Mario, Yoshi e Peach.

Tutti e tre i modelli sono in arrivo il 15 ottobre, nella pagina di Amazon vengono descritti come compatti, leggeri e facili da tenere in mano, dotati dei pulsanti Home, Cattura e + / -, cablati con un cavo da 3 metri. Ottime alternative ai controller classici o semplicemente dei controller aggiuntivi economici quando si desidera giocare in multiplayer locale.

Di seguito i link ai preordini:

Se siete invece interessati all'acquisto di Joy-Con originali per la vostra console Nintendo, il set da due Joy-Con Verde/Rosa Neon è acquistabile a questo link a 72 euro, i Joy-Con in edizione limitata Zelda: Skyward Sword HD sono acquistabili al prezzo leggermente scontato di 74,94 euro.