Forza Horizon 1 e 2: i server online verranno chiusi a breve, ecco la data

Nel mentre prosegue i suoi lavori su Fable, recentemente mostrato all'Xbox Showcase, Playground Games ha annunciato la chiusura ufficiale dei server online di Forza Horizon 1 e Forza Horizon 2.

L'annuncio pubblicato sulle pagine di Forza Horizon afferma che: "Poiché questi giochi ora hanno una playerbase molto ridotta, chiuderemo i servizi online per Forza Horizon 1 e Forza Horizon 2 il 22 agosto 2023 in modo da poterci concentrare sui nostri giochi più recenti. Tenete presente che a causa dell'anzianità di questi giochi e dei loro servizi, l'accesso alle funzionalità online anche prima della data di chiusura ufficiale non è garantito.

Mentre l'esperienza per giocatore singolo in entrambi i giochi rimarrà giocabile, qualsiasi funzionalità online come il matchmaking, le classifiche e la navigazione e il download di contenuti generati dagli utenti (UGC) online tra cui livree, impostazioni di messa a punto e foto non saranno disponibili dal 22 agosto. Sappiamo che la nostra community conserva bei ricordi dell'esplorazione del Colorado e dell'Europa meridionale in Forza Horizon 1 e 2, dall'incontrare nuovi amici durante i viaggi su strada alla condivisione di livree, foto e melodie, e ringraziamo tutti voi per la vostra incredibile passione, supporto e dedizione durante quest'ultimo decennio".

Playground Games ha inoltre chiarito che i giocatori che posseggono i due racing game potranno continuare a scaricarli sulle proprie piattaforme in ogni momento, e che la decisione non influirà in alcun modo su Forza Horizon 3 e 4. Chi già non possiede i giochi, invece, non potrà acquistarli dal momento che Forza Horizon 1 e 2 sono stati rimossi dallo store Microsoft già tempo addietro.