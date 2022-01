Horizon 2 Forbidden West: lo Story Trailer sottotitolato in italiano

In attesa del doppiaggio italiano ufficiale, abbiamo sottotitolato per voi il bellissimo Story Trailer di Horizon Forbidden West, in uscita il 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.

Il filmato ci offre uno spaccato dell'esperienza ludica e narrativa da vivere reinterpretando Aloy. Insieme alla guerriera di Zero Dawn, gli appassionati della serie potranno viaggiare verso l'Ovest Proibito e interagire con numerosi PNG per venire a capo dell'enigma rappresentato dalla piaga che sta "contaminando" la regione e che, se lasciata libera di espandersi, minaccia di propagarsi all'intero pianeta.

Il cast dei personaggi di Horizon Forbidden West sarà particolarmente ampio, comprendendo Regalla (leader dei Tenakth) e la misteriosa Tilda, interpretata dall'attrice Carrie Anne Moss. Il rapporto tra Aloy e i singoli PNG da lei incontrati plasmerà la storia e contribuirà a scrivere le pagine più importanti della campagna principale, e questo per tacere dei riflessi delle azioni di Aloy sulle relazioni con le tribù più aggressive e i guerrieri di alto rango che sono riusciti ad acquisire il potere di Override delle Macchine.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dello Story Trailer sottotitolato in italiano, ma se siete in cerca di ulteriori spunti di riflessione non possiamo che consigliarvi di leggere questo nostro speciale su Horizon Forbidden West tra storia personaggi e tribù.