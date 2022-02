Da Horizon 2 a GOW Ragnarok e GT7 su PS4: grandi speranze per le esclusive crossgen

La grande qualità di Horizon Forbidden West su PS4 base ci fa nutrire ottime aspettative per la resa, sia sulle passate che sulle nuove console di Sony, di prodotti ancora cross gen come God of War Ragnarok e Gran Turismo 7.

Con Horizon 2, infatti, lo spettro dei temuti compromessi tecnologici e ludici di un progetto destinato ad approdare anche sulle piattaforme Sony della passata generazione non si è affatto palesato, per la gioia dei milioni di fan della saga sci-fi di Aloy che, per necessità o scelta, non possiedono PS5.

Considerando i trascorsi di Guerrilla Games, d'altronde, la cura certosina riposta dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios nella creazione dell'Ovest Proibito non rappresenta una sorpresa. È perciò difficile, considerando il prestigio e l'esperienza di SIE Santa Monica e Polyphony Digital, ipotizzare che la monumentale realizzazione tecnica di God of War Ragnarok e Gran Turismo 7 possa in qualche modo 'scricchiolare' in funzione del loro approdo su PS4 base e PS4 PRO.

