Horizon 2 e Spider-Man Miles Morales su PS4 e PS5: Jim Ryan invita gli utenti alla calma

A pochi minuti dalla chiusura del PlayStation 5 Showcase, l'evento che ha finalmente svelato informazioni fondamentali sulla console next-gen Sony come data e prezzo, è arrivata la notizia della pubblicazione di esclusive del calibro di Marvel's Spider-Man Miles Morales ed Horizon Forbidden West sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4.

L'esistenza di esclusive cross-gen ha sin da subito allertato i fan dell'azienda giapponese, i quali hanno storto il naso alla scoperta della notizia, in netto contrasto con le dichiarazioni in merito alle generazioni di qualche settimana fa. A placare gli animi è però arrivato Jim Ryan, il CEO di PlayStation, che ai microfoni di The Washington Post ha dichiarato:

"Nessuno dovrebbe preoccuparsi. Le versioni PlayStation 5 di questi giochi sono state realizzate con in mente le feature della console next-gen, senza contare che i possessori delle edizioni PlayStation 4 potranno usufruire dell'upgrade gratuito a PS5. Si tratta di fornire una scelta all'utenza e sono molto felice di questa opportunità offerta."

Vi ricordiamo che due dei titoli di lancio di PS5, Sackboy: A Big Adventure e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, saranno disponibili sin da subito anche in versione PlayStation 5. A subire la stessa sorte sarà Horizon Forbidden West, il cui arrivo è previsto per il prossimo anno su entrambe le piattaforme.