Horizon 2074: alla serie TV Netflix collaborano gli autori di The Boys e The Expanse

Un recente leak diffuso dal solito Jeff Grubb ha rivelato parte della trama della serie TV di Horizon, prodotta da Sony in collaborazione con Netflix. Lo stesso insider ha avvistato in rete quello che sembra essere l'elenco degli autori che plasmeranno lo show ambientato nell'universo narrativo post-apocalittico di Guerrilla Games.

L'elenco dei membri del team di Horizon 2074 (così come è attualmente nota la serie secondo Grubb) è stato pubblicato sul sito web della Directors Guild of Canada Ontario, e vede la presenza di 27 nomi tra cui il primo assistente alla regia Jack Boem (The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) e l'art director Michele Brady (The Expanse, Saw 2). Esattamente come aveva previsto Grubb, sembra proprio che le riprese della serie TV si terranno a Toronto, in Canada.



Sony ha annunciato a maggio l'adattamento televisivo di Horizon, che sarà trasmesso in streaming su Netflix ad una data ancora sconosciuta. La compagnia non ha svelato molti dettagli sul progetto, ma Grubb ha dichiarato ha parlato del titolo Horizon 2074 e delle due linee temporali in cui dovrebbe dispiegarsi il racconto. Secondo queste indiscrezioni, vivremo in parte gli avvenimenti all'epoca dei due videogiochi di Guerrilla (ambientati circa 1.000 dopo la caduta della civiltà umana), e in parte nel periodo in cui i problemi hanno iniziato ad insorgere fino a portare allo scenario post-apocalittico che conosciamo bene.

Lo show, quindi, non dovrebbe essere un reboot o una rivisitazione della serie videoludica, bensì un approfondimento che andrà a spiegare ed ampliare alcuni aspetti già trattati in Horizon Zero Dawn e Forbidden West.