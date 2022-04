Horizon 3 si farà: Guerrilla Games ha già piani per il futuro della serie

Il terzo capitolo di Horizon è cosa sicura. A confermarlo è Guerrilla Games nella figura del director Mathijs de Jonge, il quale rivela che la compagnia sta già pensando a come portare avanti la serie dopo quanto visto in Horizon Forbidden West, la seconda avventura di Aloy disponibile su PS5 e PS4 dal 18 febbraio 2022.

Nel corso di un'intervista con VG247 (che, attenzione, contiene spoiler sulla vicenda di Forbidden West, dunque non proseguite con la lettura se ancora dovete finire il gioco), de Jonge afferma che il finale del secondo capitolo lascia la porta aperta ad ulteriori sviluppi narrativi e che il suo team ha già dei piani per il prossimo episodio.

"Horizon ruota tutto attorno ai misteri - afferma de Jonge parlando dell'epilogo di Forbidden West - e ciascuna delle nostre storie ruota attorno alla risoluzione di enigmi riguardanti sia il vecchio mondo che il presente in cui si svolge la serie. Indubbiamente ci sono tantissimi retroscena che possiamo prendere in considerazione per sviluppare nuove storie e creare ulteriori misteri attorno a quanto già abbiamo raccontato. E del resto Forbidden West si chiude con un altro grosso cliffhanger con cui poniamo le basi per il prossimo gioco ancora una volta".

Considerato che Horizon Zero Dawn ha venduto 20 milioni di copie, e che Horizon Forbidden West è solo all'inizio della sua scalata commerciale, un eventuale Horizon 3 potrebbe quasi considerarsi scontato. Al momento, comunque, è ancora troppo presto per ipotizzare quando inizierà a tutti gli effetti il suo sviluppo e, soprattutto, quando farà il suo debutto sul mercato, magari sempre su PS5.

In ogni caso il franchise andrà intanto avanti con Horizon Call of the Mountain annunciato per PlayStation VR2, sebbene non ci siano ancora informazioni chiare sulla sua finestra di lancio.