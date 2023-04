Horizon 3 si farà: Guerrilla teasera una nuova avventura di Aloy e un gioco online

Le avventure di Aloy non finiscono con Horizon Forbidden West e Burning Shores, con Guerrilla che sembra avere piani ambiziosi per il futuro del franchise, come confermato in queste ultime ore.

Angie Smets ha abbandonato Guerrilla Games dopo 20 anni per passare alla guida della pianificazione strategica di PlayStation Studios, Angie ha pubblicato un messaggio di addio nel quale però ci sono alcuni riferimenti interessanti.

In particolare si parla del nuovo management dello studio (Joel Eschler, Hella Schmidt & Jan-Bart van Beek) che "guiderà Guerrilla Games verso un brillante futuro", nel testo si cita "la prossima avventura di Aloy" e la volontà di espandere il mondo di Horizon anche con un "progetto online."

Se nel primo caso il riferimento sembra essere a Horizon 3, il tanto vociferato progetto online potrebbe essere Horizon MMO in collaborazione con NCSoft, di questo gioco si parla da tempo e addirittura erano trapelati in rete alcuni artwork concept legati a questo gioco multiplayer ambientato nel mondo di Horizon.

Prima di Horizon 3 (titolo provvisorio) dovrebbe però esserci spazio per il tanto rumoreggiato remake di Horizon Zero Dawn, una riedizione della prima avventura di Aloy in uscita su PlayStation 5, al momento però si tratta solamente di una voce di corridoio e non ci sono conferme a riguardo.