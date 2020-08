Forza Horizon 3 sta per lasciare lo Store Xbox? Il gioco è in forte sconto

La sempre attenta community di ResetEra sottolinea la comparsa su Xbox Store di un'inattesa promozione che coinvolge Forza Horizon 3 e i relativi contenuti aggiuntivi. Il kolossal racing di Playground Games e i suoi DLC sono infatti disponibili con un forte sconto.

L'assenza di comunicazioni ufficiali sulla nuova iniziativa promozionale lanciata da Microsoft alimenta i timori di chi ritiene che questa tornata di sconti sia il preludio all'annuncio della rimozione di Forza Horizon 3 dal negozio digitale della casa di Redmond.

L'offerta che coinvolge il gioco di guida a mondo aperto di Playground Games e i relativi pacchetti aggiuntivi è già attiva e lo rimarrà fino a domenica 27 settembre, un arco di tempo insolitamente lungo che contribuisce a rafforzare la teoria dell'uscita di Forza Horizon 3 dal catalogo del Microsoft Store, sia nella sua versione PC Windows 10 che per quella accessibile dall'utenza di Xbox One.

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti del colosso tecnologico americano non hanno ancora confermato o smentito ufficialmente queste indiscrezioni. In attesa di ricevere un riscontro da parte di Microsoft, vi lasciamo alla nostra recensione di Forza Horizon 3 e all'ultimo approfondimento dedicato a Forza Motorsport 8, il prossimo capitolo della simulazione automobilistica targata Turn 10 e Xbox Game Studios. Quando al team di Playground, dopo l'incredibile lavoro svolto su Forza Horizon 4 è di poche settimane fa la conferma del loro impegno sul progetto di Fable per PC e Xbox Series X.