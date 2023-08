Horizon 3: scudi e combattimenti sott'acqua, ecco cosa vorremmo vedere

Il finale di Horizon Forbbiden West lascia chiaramente intuire che la storia di Aloy non è giunta al suo ultimo capitolo e, in effetti, in più occasioni Guerrilla Games ha confermato che Horizon 3 è in cantiere e porterà l’amata protagonista in nuove località tutte da scoprire. Ecco cosa ci piacerebbe vedere nella sua prossima avventura.

Uno scudo che faccia da scudo

A livello di gameplay, avere finalmente uno scudo che funzioni come tale sarebbe un’aggiunta più che benvenuta. Introdurre la possibilità di parare gli attacchi nei combattimenti del capitolo che sancirà la trilogia di Horizon sarebbe una gradita novità al gameplay.

Naturalmente, per una questione di approfondimento tattico, non tutti gli attacchi dovrebbero essere parabili, soprattutto quelli provenienti dalle macchine giganti, ma sarebbe interessante poter almeno respingere i proiettili o gli attacchi corpo a corpo dei nemici di piccoli e medie dimensioni.

Un sistema dei compagni

Si potrebbe anche ripensare il sistema dei compagni, come Kotallo o Zo, a cui potrebbero essere conferiti vantaggi specifici da applicarsi ogni volta che li abbiamo in squadra, per esempio con un boost alle cure, un aumento del danno in mischia, combo più forti e via discorrendo.

Si potrebbe correlare il bonus al talento che quel compagno ha in effetti all’interno del mondo di Horizon, oppure contemplare degli attacchi combinati al raggiungimento di determinati requisiti con cui mandare a segno ingenti danni e abbattere più in fretta gli avversari più pericolosi.

Combattimenti sott'acqua

Nel terzo capitolo di Horizon vorremmo anche provare l’ebbrezza dei combattimenti subacquei, o almeno la possibilità di potersi difendere sott’acqua, per esempio con specifici attacchi in mischia.

E se poi fosse possibile conquistare delle macchine marine e cavalcarle a mo’ di barca per prendere il largo? La ciliegina sulla torta.

Cavalcature personalizzabili

A proposito di cavalcature, anche poterle personalizzare negli assetti arricchirebbe il gameplay, per esempio poterle potenziare, conferire loro loro nuovi attacchi o estendere le abilità di Aloy in base alla cavalcatura che usa. Anche avere una bisaccia per qualche spazio in più nell’inventario.

Soprattutto le mount volanti dovrebbero avere a disposizione degli attacchi, per esempio rilasciandoli dalle ali, per attaccare i nemici mentre si plana, o magare offrire una copertura aerea quando Aloy è a terra per combattere gli avversari.

Migliorie ai campi, alle ricompense e agli upgrade

Si possono, inoltre, migliorare alcuni aspetti dallo straordinario successo di Forbidden West. I campi dei ribelli, ad esempio, meriterebbero un ritorno alle origini di Zero Dawn, in cui le attività di Aloy si intrecciavano a una serie di missioni secondarie che prevedevano dei dialoghi con Nil.

Queste spezzavano la monotonia di un compito, di per sé già ripetitivo, con scelte di dialogo e approfondimento dei personaggi, al contrario delle semplici registrazioni che avevamo in Forbidden West.

Le stesse ricompense derivanti dalle missioni dovrebbero essere migliorate, onde evitare di sminuire il completamento di incarichi lunghi e a volte tediosi. Soprattutto in Forbidden West, le ricompense sono spesso ingredienti di fabbricazione che hanno talvolta pochi usi, a parte quello di essere venduti. In Horizon 3, quindi, ci aspettiamo di vedere ramificate ulteriormente le quest e impreziosite le loro ricompense.

Per quanto il sistema di upgrade delle armi sia stata un’aggiunta gradita, la quantità di componenti richiesti per effettuare i potenziamenti tende spesso a celare una gran quantità di farming che rende l’intero processo meno appagante per giustificare la quantità di ingredienti che le missioni secondarie danno come ricompensa, creando un circolo vizioso che sarebbe da ritoccare nella nuova avventura di Aloy.

E voi? Cosa vi aspettate da Horizon 3? Cosa vorreste vedere ritornare e cosa invece sparire? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!