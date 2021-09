Horizon 3 o spin-off multiplayer in arrivo su PS5? Tra report e annunci di lavoro!

Dopo la radicale smentita della presenza di un comparto multiplayer in Horizon: Forbidden West da parte di Guerrilla Games, torna a tenere banco una stuzzicante indiscrezione sul team di sviluppo.

A gettare benzina sul fuoco è la redazione di VGC, che afferma di aver potuto interagire sul tema per mezzo di proprie fonti. Tramite tali insider, avrebbe appreso dell'intenzione di Guerrilla di offrire alla serie Horizon una declinazione multiplayer. Un'intenzione che, secondo il report, affonderebbe lontano le proprie radici, con una modalità co-op originariamente prevista per Horizon: Zero Dawn, ma poi cancellata. Sony, prosegue VGC, avrebbe desiderato l'introduzione di una modalità cooperativa in Horizon: Forbidden West, ma Guerrilla avrebbe invece deciso di rinviare l'esordio del multiplayer nella saga al prossimo progetto legato all'IP. Secondo le fonti del portale, quest'ultimo potrebbe essere sia uno spin-off multiplayer standalone sia il futuro Horizon 3.

Al momento, è ovviamente impossibile verificare l'attendibilità di tali indiscrezioni, ma è sicuramente curioso che proprio in questi giorni Guerrilla Games abbia pubblicato degli annunci di lavoro che citano l'universo dei titoli multiplayer. La software house, infatti, è alla ricerca di un Senior Game Writer con esperienza nell'edificazione di intrecci narrativi in "RPG open world, giochi online e MMORPG". In aggiunta, Guerrila è alla ricerca di un Senior Social Systems Designer, che possa elaborare "sistemi creativi per connettere tra loro i giocatori in-game". Tra i futuri compiti del professionista, segnaliamo la volontà del team di "coinvolgere i giocatori in interazioni sociali che creino legami duraturi, e in cui, laddove compatibile, sia possibile creare gruppi simili a Gilde per esplorare insieme".



Al momento, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni, ma cosa ne pensereste di una svolta multiplayer per la serie Horizon?