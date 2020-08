Forza Horizon 3: è ufficiale, verrà rimosso dal Microsoft Store a breve

La promozione grazie alla quale Forza Horizon 3 è stato messo in forte sconto sul Microsoft Store ha instillato in molti il dubbio sul possibile e imminente abbandono del titolo PlayGround Games del negozio, il quale è stato ufficializzato dal colosso di Redmond.

Microsoft ha annunciato che il gioco e tutti i contenuti aggiuntivi ad esso legati verranno rimossi dal negozio sia in versione PC che Xbox One a partire dal prossimo 27 settembre 2020. Fino all'ultimo giorno in cui il titolo sarà disponibile all'acquisto l'offerta resterà attiva e sarà quindi possibile recuperare il terzo capitolo della serie a soli 9,89 euro per l'edizione standard e 23,99 euro per la Ultimate Edition. Va precisato che chiunque abbia già il gioco nella propria libreria o lo acquisterà nei prossimi giorni potrà scaricarlo anche dopo la rimozione dello store, che riguarderà solo i futuri acquirenti.

Dietro la rimozione del gioco dal Microsoft Store è possibile ci siano semplicemente delle motivazioni legate alle licenze di gioco, il cui mancato rinnovo costringerà l'azienda a renderlo disponibile solo agli utenti che già lo possiedono come già accaduto in passato con altri prodotti.