Forza Horizon 4: +480% nelle vendite retail UK dopo l'annuncio di Forza Horizon 5

Le emozioni suscitate dall'annuncio di Forza Horizon 5 riaccendono l'interesse dei patiti di arcade racing per Forza Horizon 4. Gli ultimi dati emersi dal Regno Unito registrano un "ritorno di fiamma" dei fan quantificabile in un aumento di quasi il 500% nelle vendite retail del kolossal di guida di Playground Games.

Come rimarcato dalla redazione da GamesIndustry.biz partendo dagli ultimi dati sulle vendite settimanali dei videogiochi su supporto fisico in UK, dalla presentazione di Forza Horizon 5 l'utenza Xbox è tornata a guardare con estremo interesse al capitolo precedente ambientato, appunto, in Inghilterra, riportando così Forza Horizon 4 nelle posizioni più elevate delle classifiche sui giochi retail più acquistati.

Il +480% registrato nelle vendite di FH4 rispetto alla precedente rilevazione consente infatti all'arcade racing di Microsoft di occupare la posizione numero 22 delle ultime classifiche settimanali sulle vendite dei videogiochi multipiattaforma su supporto fisico, un risultato incredibile se consideriamo che sono trascorsi due anni e mezzo dal lancio su Xbox One e che, soprattutto, sin dal day one è possibile fruirlo "gratuitamente" su Xbox Game Pass.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Forza Horizon 5, con tanti dettagli sul gameplay, sulle modalità e sulle innovazioni grafiche (ma non solo) dell'esclusiva Microsoft attesa al lancio per il 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S, anche su Game Pass.