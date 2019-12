Forza Horizon 4 accoglie una modalità battle royale: The Eliminator!

Forza Horizon 4 si prepara ad accogliere un nuovo e inaspettato contenuto: sta per fare il suo debutto all'interno del gioco The Elimination, una modalità battle royale!

Playground Games ha annunciato la novità con un trailer interamente dedicato: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. The Elimination vedrà 72 giocatori fronteggiarsi all'interno di un'unica arena, ovviamente a bordo del proprio bolide preferito! La mappa si restringerà progressivamente nel corso della partita, costringendo i veicoli ad una gara sempre più sfrenata. Potete dare un primo sguardo alla nuova modalità battle royale di Forza Horizon 4 direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare? I giocatori potranno provare con mano il contenuto molto presto: The Eliminator sarà infatti reso disponibile nel corso della giornata di domani, giovedì 12 dicembre, tramite un aggiornamento gratuito.

Un'ulteriore novità che si va dunque ad aggiungere al supporto previsto per l'esclusiva di casa Microsoft nel corso di questo mese. Per l'intero dicembre, infatti, tutti gli utenti, sia PC sia Xbox One, potranno godere anche della possibilità di macchine gratis in Forza Horizon 4, ad una cadenza giornaliera. Restando nell'ambito delle attività della software house, ricordiamo che Playground Games è al lavoro su un RPG dall'identità ancora misteriosa.