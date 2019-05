Forza Horizon 4 si aggiorna: ecco le novità della Stagione 9

Appassionati di motori, preparatevi a tornare dietro al volante perché Forza Horizon 4 sta per aggiornarsi. La Stagione 9 del racing arcade dovrebbe arrivare tra qualche giorno, ma nel frattempo Playground Games ha mostrato i nuovi contenuti che saranno introdotti con l'update.

Tramite i canali ufficiali social del gioco infatti, vediamo che sono in arrivo nuove auto e modalità inedite. Si parte con la nuova Horizon Story chiamata The Car Flies! sulla quale per il momento non ci sono ancora molte informazioni.

I nuovi eventi stagionali saranno invece monomarca e dedicati alle celebri Mini: preparatevi dunque per Forzathon, prove di vario genere e tanto altro. Un'altra novità è rappresentata dalla Custom Adventure, una nuova modalità che farà in modo che i giocatori possano scegliere la classe di automobili con cui iniziare, il tipo di corse, e tante altre opzioni personalizzabili.

Si chiude poi con la Festival Playlist, che offrirà una varietà di sfide stagionali, stunt, ulteriori Forzathon e tanto altro. Siete pronti dunque a riaccendere i motori?

Se voleste saperne di più sul gioco potete innanzitutto dare un'occhiata alla nostra recensione di Forza Horizon 4. Se invece foste alle prime armi con il gioco, leggete la nostra guida di Forza Horizon 4, per districarvi tra le varie modalità di gioco.