Forza Horizon 4: annunciata l'espansione LEGO Speed Champions

Arriva a sorpresa l'annuncio della nuova espansione di Forza Horizon 4, che vede l'arrivo dei mattoncini svedesi all'interno della celebre esclusiva Microsoft.

Dopo le Hot Wheels, ecco che arriva LEGO Speed Champions, un nuovo contenuto aggiuntivo che sarà ambientato in una nuova area fatta di mattoncini, così come le auto. A giudicare dal trailer, l'espansione dovrebbe infatti includere nuovi circuiti, nuove modalità e tante nuove ambientazioni da esplorare. L'uscita di LEGO Speed Champion è fissata al prossimo giovedì 13 giugno 2019. Il DLC sarà gratuito per tutti i possesori del Season Pass di Forza Horizon 4 o della Ultimate Edition del gioco, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass potranno usufruire di uno sconto pari al 10% sull'acquisto.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al divertente trailer sulle note di Everything is Awesome, la celebre canzone di LEGO The Movie, buona visione!