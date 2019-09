Forza Horizon 4: annunciati i bundle di One S e One X con LEGO Speed Champions

Se non vedete l'ora di recuperare l'acclamato Forza Horizon 4 e siete anche degli appassionati dei mattoncini svedesi, allora non potete perdervi i nuovi bundle di Xbox contenenti il titolo PlayGround Games con l'espansione LEGO Speed Champions.

Il primo bundle, venduto a circa 300 dollari, contiene una Xbox One S con memoria da 1 TB, una copia digitale di Forza Horizon 4 e dell'espansione LEGO Speed Champions più un voucher per riscattare un mese gratuito di Xbox Live Gold e Game Pass. Il secondo bundle, venduto al prezzo di 500 dollari circa, è praticamente identico al precedente con l'unica differenza che consiste nella presenza nella confezione di una Xbox One X al posto di una One S.

Al momento entrambi i pacchetti sono in vendita solo in territorio americano, ma siamo sicuri che nel corso delle prossime ore sarà possibile procedere all'acquisto anche sulla versione italiana del Microsoft Store.

Vi ricordiamo che tra gli annunci dell'Inside Xbox c'è l'arrivo della beta di Project xCloud, in arrivo il prossimo mese. Sempre al prossimo mese è fissata la data d'uscita di Atlas su Xbox One, titolo degli autori di Ark: Surivval Evolved che approderà in "Game Preview" sulla console Microsoft.