Forza Horizon 4 continua a evolversi: in arrivo un'espansione con 100 auto?

Scorrendo i file nascosti tra le pieghe dell'ultimo aggiornamento di Forza Horizon 4, i dataminer del gioco di guida a mondo aperto di Playground Games affermano di aver scoperto una lista comprendente ben 100 auto inedite che, presumibilmente, verranno integrate nel già enorme salone virtuale del kolossal Microsoft.

I dataminer in questione, che la redazione di GTPlanet definisce di "comprovata affidabilità", mostrano infatti una lunga lista di auto che non sono presenti nel titolo e che, a quanto sembra, dovrebbero approdare nel catalogo di veicoli sbloccabili dagli utenti di FH4 su PC e Xbox One.

Tra le cento auto che compongono la lista, si segnala la presenza della Citroen DS23 del 1975, della Alpine A110 del 2017 e della Rolls-Royce Wraith. Sembrerebbe esserci persino spazio per una variante "a mattoncini" della velocissima Bugatti Chiron, utilizzabile da coloro che hanno acquistato l'espansione LEGO Speed Champions. In calce alla notizia trovate il link alla pagina di GTPlanet da cui potrete scorrere la lista delle auto che, a voler dar retta ai dataminer, sfrecceranno presto sulle strade digitali del Re dei giochi di guida arcade.

Rimaniamo in attesa di ricevere una conferma o una smentita in tal senso da parte degli autori britannici o direttamente da Turn 10 e Microsoft: nel frattempo, vi ricordiamo che gli sviluppatori di Forza Horizon 4 regalano un'auto al giorno per tutto dicembre.