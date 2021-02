Forza Horizon 4 ha una data d'uscita su Steam: arriva il crossover con le Hot Wheels

Dopo la collaborazione tra Forza Horizon 4 e Cyberpunk 2077, arrivano ulteriori novità per i giocatori attivi sul racing game di casa Microsoft, con alcuni annunci da parte del team di sviluppo.

Gli appassionati potranno innanzitutto mettere presto le mani sul frutto di una nuova partnership, che vede i sentieri britannici di Forza Horizon 4 fondersi con il folle universo delle Hot Wheels. Il tutto si tradurrà in un nuovo pacchetto denominato Hot Wheels Legends Car Pack e del quale è possibile visionare una piccola anteprima direttamente in calce a questa news. Il team non ha offerto dettagli in merito alla data d'uscita, indicando la collaborazione soltanto come "presto in arrivo".

Una data precisa è invece stata offerta per un nuovo esordio di Forza Horizon 4 su PC. Playground Games conferma infatti l'imminente arrivo del gioco su Steam: nello specifico, la piattaforma di casa Valve accoglierà il titolo il prossimo 9 marzo 2021. Per la prima volta, sarà dunque possibile fruire di un gioco della serie Forza su Steam. Per l'occasione, sarà abilitato il crossplay con i giocatori di tutte le altre versioni di Forza Horizon 4 su console Xbox, xCloud e PC.



Prosegue così il supporto di Playground Games al titolo, con la software house che nel dicembre del 2020 aveva annunciato una nuova modalità gratis per Forza Horizon 4.