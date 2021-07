Forza Horizon 4: grafica iperrealistica nel video 8K con mod Ray Tracing su RTX 3090

Mentre cresce l'attesa per Forza Horizon 5, lo youtuber Digital Dreams ha attinto all'enorme potenza computazionale del suo PC con GPU RTX 3090 e CPU Ryzen 3900X per spingere oltre i limiti del fotorealismo il comparto grafico di Forza Horizon 4.

Il fortunato possessore dell'introvabile scheda video NVIDIA di fascia alta ha così sfruttato tutta la potenza di elaborazione del suo PC per metterla al servizio del kolossal racing di Playground Games, producendosi così in un video 8K che ben testimonia l'eccezionale livello di dettaglio che è possibile raggiungere su di una configurazione PC gaming così evoluta.

Non pago dei già elevati preset grafici "standard" di Forza Horizon 4, il creatore di contenuti ha provato ad aumentarli ulteriormente utilizzando gli ultimi tool ReShade per emulare l'illuminazione dinamica in Ray Tracing. I risultati dei test condotti da Digital Dreams sono a dir poco incredibili, come possiamo scoprire ammirando il video realizzato dallo youtuber.

L'esperimento in questione giunge a pochi giorni di distanza dall'annuncio, da parte di Playground, della fine del supporto 'maggiore' di Forza Horizon 4, inteso come sviluppo di contenuti inediti rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di nuove auto o modalità inedite. Il programma di supporto stagionale, naturalmente, proseguirà ancora e terrà compagnia tutti gli appassionati almeno fino all'uscita di Forza Horizon 5, che ricordiamo essere prevista per il 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e, come tutte le esclusive first party Microsoft, su Game Pass.