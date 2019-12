Forza Horizon 4 è il miglior gioco di corse del decennio per Top Gear

Top Gear ha stilato la classifica dei dieci migliori giochi di corse del decennio che sta per terminare, una top ten ricca di sorprese e che vede al primo posto Forza Horizon 4 di Playground Games, uscito nel 2018 su Xbox One e PC.

Sul podio trovano spazio anche Mario Kart 8 e Gran Turismo Sport, con a seguire Assetto Corsa, DiRT Rally 2.0, F1 2019 e Need for Speed Hot Pursuit. Di seguito la top 10 completa di Top Gear:

Top 10 giochi di guida del decennio

Forza Horizon 4 Mario Kart 8 Gran Turismo Sport Assetto Corsa DiRT Rally 2.0 F1 2019 Need for Speed Hot Pursuit Rocket League Blur Forza Motorsport 7

Chiudono la classifica Rocket League, Blur e Forza Motorsport 7. La presenza di Rocket League ha fatto storcere il naso ai puristi che non considerano quest'ultimo un vero gioco di corse, a differenza degli altri titoli presenti in top 10. E voi, siete d'accordo con la classifica di Top Gear sui migliori giochi di corse del decennio che sta per finire?