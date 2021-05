Forza Horizon 4: le origini del kolossal racing nei bozzetti di Playground Games

Conan Cross, Associate Art Director di Playground Games, ha mostrato sui social alcuni dei bozzetti preparatori che ha realizzato per contribuire allo sviluppo di Forza Horizon 4, il kolossal arcade racing lanciato da Microsoft nel settembre del 2018.

I suggestivi scenari immortalati dall'artista digitale della software house britannica attualmente al lavoro su Fable per PC e Xbox ci permettono di tuffarci ancora una volta nelle atmosfere di Forza Horizon 4.

I bozzetti dell'esponente di Playground sono quantomai ricchi di dettagli, con molti elementi ripresi successivamente dal team di sviluppo per dare forma ad ambientazioni come l'Hub del festival Horizon e alle gare più spettacolari della "campagna principale".

Gli artwork condivisi da Cross contribuiscono a distogliere (seppur temporaneamente) le attenzioni della community sulle ultime, importanti anticipazioni di Jeff Grubb sul prossimo atto della serie racing di Microsoft per PC e console Xbox (supponiamo in esclusiva su Xbox Series X/S). A detta del giornalista di Venture Beat, gli Xbox Game Studios starebbero già lavorando al nuovo capitolo della saga spin-off di Forza Motorsport: secondo Grubb, Forza Horizon 5 sarà ambientato in Messico.