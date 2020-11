Forza Horizon 4: Panic Button ha ottimizzato il gioco per Xbox Series X/S

Forza Horizon 4 riceverà un upgrade next-gen per Xbox Series X/S il 10 novembre (data di uscita delle due nuove console Microsoft), ora scopriamo però che l'aggiornamento non è stato curato da Playground Games, bensì da Panic Button.

Lo studio responsabile (tra gli altri) delle conversioni di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus per Nintendo Switch ha lavorato con Playground Games per ottimizzare Forza Horizon 4 per le due console di nuova generazione. Purtroppo la compagnia non ha rivelato altri dettagli, limitandosi a pubblicare un Tweet nel quale si dichiara orgogliosa del lavoro svolto e ringrazia Playground per l'opportunità.

Come evidenziato nella nostra recensione di Xbox Series X, l'aggiornamento di Forza Horizon 4 raddoppia il framerate e aggiungere migliorie nel filtraggio delle texture e nella resa delle ombre. Interventi importanti e certamente graditi ma non troppo invasivi, nonostante questo è da lodare l'impegno di Microsoft nel voler far risplendere alcuni grandi giochi della lineup Xbox One.

Forza Horizon 4 è uno degli episodi più acclamati della serie, al momento Turn10 è impegnata sul nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X mentre il futuro di Horizon è incerto, con Playground Games al lavoro su Fable.