Forza Horizon 4: Playground dice stop a nuove auto e contenuti in vista di Forza Horizon 5

In vista del lancio del nuovo capitolo della saga, Playground Games ha ridefinito il calendario degli aggiornamenti di Forza Horizon 4, confermando l'intenzione di interrompere l'aggiunta di nuove auto e di funzionalità.

Durante l'ultimo episodio di Forza Monthly gli sviluppatori hanno infatti discusso dell'impatto che Forza Horizon 5 avrà sui contenuti di Forza Horizon 4: dopo il lancio dell'aggiornamento Series 37 previsto per il 29 giugno, non saranno programmati nuovi contenuti. "Poiché l'uscita di Forza Horizon 5 sarà la priorità dei prossimi mesi, abbiamo apportato alcune modifiche agli aggiornamenti mensili della serie Forza Horizon 4" ha affermato Tom Butcher di Playground Games. "A partire dall'aggiornamento Series 38 i giocatori che conoscono bene il gioco inizieranno a vedere il ritorno dei contenuti usciti dalla Series 7 alla 32. Pensatelo come un mixtape, con il ritorno di alcuni tra i contenuti preferiti e funzionalità aggiunte".

Il producer ha poi concluso: "Anche se non abbiamo in programma di aggiungere nuove auto e funzionalità inedite nei prossimi mesi, potrete divertirvi molto a rivivere questi momenti e a provarli una seconda volta. Ovviamente con gli aggiornamenti avrete sfide fotografiche, ricompense, Forzathon Shop e votazioni nel backstage come al solito".

Parlando del supporto a Forza Horizon 4 dopo l'uscita del nuovo capitolo Butcher ha dichiarato che al momento non può condividere i piani esatti, anche se vorrebbe mantenere l'esperienza divertente. Nello stesso evento Playground ha parlato del meteo dinamico e del cielo nextgen di Forza Horizon 5.