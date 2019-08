Forza Horizon 4 a quota 12 milioni di giocatori, di cui 4 milioni ancora attivi

Forza Horizon 4 è inarrestabile. A meno di tre mesi dal superamento dei 10 milioni di giocatori, l'eccellente racing open world di PlayGround Games ha raggiunto un altro importante traguardo.

Nel corso dell'ultima puntata di Forza Monthly, trasmissione interamente dedicata alla serie che va in onda a cadenza mensile, Jon Knoles, Design Director presso Turn 10 Studios, ha annunciato che Forza Horizon 4 ha superato i 12 milioni di videogiocatori su PC Windows 10 e Xbox One. Attenzione: il dato non indica il numero di copie vendute dal titolo, bensì il quantitativo di giocatori che lo hanno avviato almeno una volta da quando è stato pubblicato nel settembre dello corso anno. Sono inclusi, quindi, anche coloro che lo hanno fatto grazie ad Xbox Game Pass.

Molto significativo anche il dato sul numero dei piloti digitali attivi: nell'ultimo mese, hanno fatto un giro per la Gran Bretagna di Forza Horizon 4 ben 4 milioni di giocatori. Merito sicuramente del continuo supporto fornito al gioco che, complice l'alternarsi delle stagioni, s'aggiorna ogni settimana proponendo nuovi contenuti. Da quando è stato lanciato, il garage si è espanso con ben 75 automobili completamente gratuite, tra cui spiccano le recenti Porsche e Italdesign Zerouno che possono essere ottenute con gli eventi della Series 13. Negli ultimi mesi, inoltre, Forza Horizon 4 ha ampliato ulteriormente la sua offerta ludica con la pubblicazione di ben due grandi espansioni - Fortune Island e la recente LEGO Speed Champions - oltre che con diversi pacchetti d'auto a pagamento