Forza Horizon 4 sbarca su Steam, pieno supporto al cross-play e un'auto in regalo

Nella giornata che celebra l'acquisizione definitiva di ZeniMax da parte di Microsoft il colosso di Redmond ha pubblicato Forza Horizon 4 su Steam, come promesso circa un mese fa. Da oggi quindi il famoso racing targato PlayGround Games sarà disponibile sulla piattaforma di Valve.

In particolare, Forza Horizon 4 si presenta su Steam con ben tre edizioni differenti e offre tutti i DLC precedentemente usciti per l'acquisto separato. Contemporaneamente è stato lanciato anche il nuovo Hot Wheels Legends Car Pack con nuove auto che vanno ad aggiungersi alla nutrita schiera di mezzi presenti. Il celebre racing in versione Steam offre il pieno supporto al cross-play con le altre piattaforme: i giocatori di Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Windows 10 e Xbox Cloud Gaming potranno giocare tra loro senza alcun limite.

Per celebrare il lancio tutti i giocatori di Forza Horizon 4 che accedono con proprio account Xbox collegato riceveranno gratuitamente la Porsche 911 GT3 RS 2019 da aggiungere alla propria collezione (la promozione è disponibile fino al prossimo 14 marzo).

Nel frattempo Microsoft ha promesso l'arrivo di nuovi giochi a marchio Bethesda entro la settimana: The Evil Within ha fatto capolino sullo store ufficiale, sarà uno dei primi?