Forza Horizon 4, stop alla vendita del gioco? Assolutamente no, Playground rassicura tutti

I giocatori della community di Forza Horizon 4 temono che il gioco possa presto essere rimosso dalla vendita ma Playground Games ha voluto rassicurare tutti, al momento non c'è alcuna intenzione di interrompere la vendita di FH4.

Il supporto a Forza Horizon 4 è terminato nel 2021, poco prima del lancio di Forza Horizon 5, in passato Microsoft è stata costretta a rimuovere i precedenti giochi di Forza dagli store digitali a causa della scadenza delle licenze, un problema comune a tutti i giochi di corse che utilizzano marchi e vetture reali.

In ogni caso sembra che Playground Games e Microsoft non abbiano alcuna intenzione di mettere fine alla vendita di Forza Horizon 4 e se è vero che il supporto post lancio è terminato, è pur vero che il team continua con le operazioni di manutenzione, i server sono attivi e i giocatori possono giocare regolarmente e senza problemi.

Forza Horizon 4 è ora in sconto su Xbox Store e questo ha fatto pensare alla volontà di "liquidare" il gioco prima della rimozione forzata, ma come detto non c'è alcun piano in tal senso e Forza Horizon 4 continuerà ad essere venduto regolarmente su tutti gli store sui quali è presente da anni.